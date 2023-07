Ein Radfahrer hat in Wirsberg im Kreis Kulmbach eine 14-Jährige geohrfeigt, nachdem die beiden zusammengestoßen sind, wie die Polizei Stadtsteinach mitteilt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Stadtsteinach zu melden.

Wirsberg: Radfahrer ohrfeigt 14-Jährige

Am Montagnachmittag (17.07.2023) wollte eine 14-Jährige die Bundesstraße B303 am Fußgängerüberweg von Neuenmarkt kommend in Richtung Wirsberg überqueren. Beim Betreten der Bundesstraße kam ihr ein Radfahrer entgegen und beide stießen leicht zusammen.

Der Radfahrer hielt daraufhin an, verpasste dem Mädchen eine Ohrfeige und fuhr anschließend in Richtung Wirsberg davon. Die Polizei Stadtsteinach hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Der flüchtige Radfahrer war männlich, 45 - 50 Jahre alt, trug gelbe Fahrradbekleidung und soll mit einem Mountainbike und ohne Helm unterwegs gewesen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Stadtsteinach unter der Telefonnummer 09225/963000 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Annabel_P / pixabay.com