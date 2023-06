Wirsberg aktualisiert vor 2 Minuten

"Falschen Weg eingeschlagen": Lkw-Anhänger mit vier Tonnen Tierfutter kippt in Teich

Weil er auf der falschen Route fuhr, wollte ein Lastwagenfahrer am Montag in Wirsberg um einen Teich herumfahren. Dabei kippte jedoch sein Anhänger komplett in den Teich. Die Folge: ein erheblicher Sachschaden und eine fünf Stunden lange Bergungsaktion.