Stadtsteinach: Riesige Rauchwolke an Waldgebiet - Brand löst Großeinsatz aus

Am frühen Montagmorgen (26. Juni 2023) ist es laut Polizeipräsidium Oberfranken im Stadtsteinacher Gemeindeteil Hochofen zu einem Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gekommen. Eine Scheune, umringt von Bäumen, stand in Flammen.

Sie gehört zur gemeinnützigen Organisation Salem, die auf Facebook schrieb: "Der Tag begann für uns mit einem Schock". Die Feuerwehr Wartenfels zählt knapp 20 beteiligte Feuerwehren in ihrem Einsatzbericht auf.

Scheune von gemeinnütziger Organisation in Stadtsteinach steht in Flammen - 250.000 Euro Sachschaden

Um 6.48 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über ein brennendes Gebäude in Stadtsteinach ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Flammen, so die Polizei. Die Feuerwehr Wartenfels baute laut Bericht eine Wasserförderung über lange Schlauchstrecken auf und unterstützte bei den Löscharbeiten. "Glücklicherweise brachten die Feuerwehrkräfte den Brand rasch unter Kontrolle und konnten das Feuer löschen", meldet die Polizei.

Den Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen auf andere Gebäude oder den Wald zu verhindern. In der Scheune lagerten vorrangig landwirtschaftliche Geräte und Maschinen. Niemand wurde durch den Vorfall verletzt und nach circa sechseinhalb Stunden konnte die Feuerwehr Wartenfels den Einsatz beenden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 250.000 Euro. Die Organisation Salem schreibt dankbar in einem öffentlichen Statement: "Durch das rasche Eingreifen zahlreicher Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Scheune ist zwar abgebrannt, aber Gott sei Dank kam kein Mensch und kein Tier zu Schaden. Wir danken allen Feuerwehrleuten, der Einsatzleitung, Polizei und allen Helfern und Helferinnen von Herzen!"

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Laut der Feuerwehr Wartenfels waren folgende Einheiten am Einsatz beteiligt:

Freiwillige Feuerwehr Stadtsteinach

Feuerwehr Lehenthal

Freiwillige Feuerwehr Maierhof e.V.

Feuerwehr Markt Wirsberg

Feuerwehr Baumgarten

Feuerwehr Markt Presseck

Feuerwehr Kupferberg

Freiwillige Feuerwehr Neuenmarkt

Feuerwehr Triebenreuth

Freiwillige Feuerwehr Grafengehaig

Feuerwehr Fölschnitz

Freiwillige Feuerwehr Kulmbach

Freiwillige Feuerwehr Rugendorf

Freiwillige Feuerwehr Zaubach

Feuerwehr Hegnabrunn

Feuerwehr Marktrodach

Feuerwehr Gumpersdorf

Feuerwehr Untersteinach

Führungskräfte Landkreis Kulmbach

BRK

BRK Bereitschaft Kulmbach

Polizei Oberfranken

THW OV Kulmbach

Bergwacht Kulmbach-Obermain

ILS Bayreuth / Kulmbach

