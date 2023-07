Eine nicht ausreichend gesicherte Lkw-Ladung hat am Montagmorgen (10. Juli 2023) zu einer größeren Aufräum- und Reinigungsaktion geführt.

Als der Lastwagen bei Neudrossenfeld von der B85 auf die A70 in Richtung Bamberg abbiegen wollte, fielen zahlreiche Bierkästen von dem Fahrzeug. In einer Kurve durchbrachen etwa 200 Bierkästen die Wand des Lkws und landeten auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Grünstreifen. Die Fahrbahn sei "mit Kästen und Flaschen übersät", hieß es bei der Polizei. Das Bier verdunstete in der Folge bei den sommerlichen Temperaturen oder versickerte alternativ im Asphalt.

Sowohl die Fahrbahn der B85 als auch die Auffahrt der A70 wurden durch das ausgelaufene Bier, die zahlreichen Flaschen und Scherben verunreinigt. Bei den Aufräumarbeiten wurden die Einsatzkräfte von dem THW Kulmbach und der Feuerwehr Neudrossenfeld unterstützt. Die Reinigung der Fahrbahn wurde anschließend von der Straßenmeisterei übernommen. Für den Zeitraum der mehrstündigen Aufräumarbeiten blieb die Auffahrt der A70 in Richtung Bamberg vollständig gesperrt.

Unfall in Neudrossenfelder Bierkurve: Lastwagen verliert Bierkästen bei Auffahrt auf A70 Die Feuerwehr ist die Einsätze in der "Bierkurve" bereits gewohnt. Die Aufräumarbeiten dauern mehrere Stunden an. NEWS5 / Fricke (NEWS5) +5 Bilder

Der Unfallort ist bereits in der Region als "Neudrossenfelder Bierkurve" bekannt. "Wir hatten neben Bier auch schon Holz und Beton, aber meistens ist es Bier", bestätigt Thomas Hoffmann von der Feuerwehr Neudrossenfeld im Gespräch mit News5. Dass es meistens Bier ist, das auf der Straße landet, sei schade. Eine Erklärung hat der Feuerwehrmann jedoch nicht.

Ersten Informationen zufolge seien vermutlich die nicht angepasste Geschwindigkeit und eine unzureichende Sicherung der Ladung der Grund für den Unfall. Während sich der Schaden am Lkw auf circa 2000 Euro beläuft, geht die Polizei von deutlich höheren Kosten für die zerstörte Ladung und die Reinigung der Unfallstelle aus. Den 62-jährigen Fahrer des Bierlasters erwartet jetzt ein Bußgeld wegen eines Ladungssicherungsverstoßes.

