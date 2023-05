Am Sonntagabend (14. Mai 2023) hat die Polizei mehrere Lastwagenfahrer auf den beiden Autohöfen in Himmelkron und am Autohof in Marktschorgast an der A9 kontrolliert.

Bei der Kontrolle stand die Fahrtüchtigkeit der Fahrer im Vordergrund. Diese war in zwei Fällen nicht gegeben, wie die Polizeiinspektion Stadtsteinach berichtet.

Mit Alkohol am Steuer: Fahrer dürfen erst verspätet weiterfahren

Der Grund dafür war jeweils die Alkoholisierung der betreffenden Fahrer: Einer wies einen Promillewert von 1,26 auf, ein anderer gar einen Wert von 1,64.

Die Beamten untersagten in beiden Fällen vorübergehend die Weiterfahrt. Erst nach der Ausnüchterung in den frühen Morgenstunden konnten beide Fahrer - mit zeitlicher Verspätung - ihre Fahrt fortführen.

Vorschaubild: © Klaus-Dietmar Gabbert, dpa