Bierfest-Anstich allerorten

Der Kulmbacher und sein Bierfest - es ist schon eine besondere Beziehung. Man kennt Hasser, Liebhaber und ganz viele Fans. Was gab es doch für heiße Diskussionen, als die Festspülwoche 2018 wegen der Sanierung des Zentralparkplatzes (heute EKU-Platz) aus der Innenstadt weichen musste. Die einen freuten sich über mehr Platz an der Lichtenfelser Straße, die anderen sammelten - letztlich erfolgreich - Unterschriften, damit die Brauerei den gewohnten Standort in der Stadt nicht aufgibt.