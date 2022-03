Ab nächster Woche: Bauarbeiten auf der A70 an der Autobahnanschlussstelle Thurnau-Ost

Umbauarbeiten an den Zu- und Abfahrten

Fahrbahnen werden auf eine Fahrspur reduziert

Autofahrer*innen müssen mit Behinderungen rechnen

Auf der Autobahn 70 kommt es nächste Woche zu Bauarbeiten an der Autobahnanschlussstelle Thurnau-Ost. Im Fokus der Arbeiten stehen die Zu- und Abfahrten der Autobahn, welche umgebaut werden sollen. Allerdings bleiben alle Fahrbeziehungen weiterhin offen.

Bauarbeiten auf der A70: Fahrbahnen auf eine Fahrspur reduziert

"Der Umbau der Verkehrsführungen an der Autobahnanschlussstelle Thurnau-Ost ist notwendig, um die Arbeiten zur nächsten Hauptbauphase der Trassenverschiebung ausführen zu können", erklärt "Die Autobahn Nordbayern" in einer Pressemitteilung. In dieser Bauphase geht es insbesondere um den Anschluss der Neubautrasse an die Bestandstrasse in Fahrtrichtung Bamberg. Die Arbeiten in der Hauptbauphase sollen etwa fünf Monate lang dauern, heißt es.

Autofahrer*innen müssen sich daher auf Verzögerungen einstellen: Zwar ist die Strecke weiterhin befahrbar, allerdings wird die Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Thurnau-Ost in beide Fahrtrichtungen jeweils auf eine Fahrspur reduziert.

Eine Änderung gibt es unterdes für Autofahrer*innen, welche die Zu- und Abfahrt zur bzw. von der Autobahnfahrbahn Richtung Bamberg nutzen wollen: Diese wird vorläufig vom Ortskern Thurnau kommend auf der Nordseite der Autobahn-Trasse über einen provisorischen Streckenabschnitt der Staatsstraße geführt. Anschließend geht es über den neuen Kreisverkehr, einen kurzen Streckenabschnitt auf der neuen Autobahn-Trasse und über einen Abschnitt der Staatsstraße weiter.

Trotz Bauarbeiten: "Alle Fahrbeziehungen bleiben offen"

Auch bei der Zu- und Abfahrt zur bzw. von der Autobahnfahrbahn Richtung Bayreuth müssen Autofahrer*innen wachsam sein: Diese "wird vom Ortskern Thurnau kommend zunächst über die Kreisstraße 17 Richtung Limmersdorf auf die Südseite der BAB-Trasse geführt." Die weitere Verbindung erfolgt über die Erschließungsstraße „Am alten Sägewerk“ bis zu den Anschlussrampen der Autobahn-Bestandstrasse. Eine Querung der Autobahn-Trasse unmittelbar im Anschlussstellenbereich ist nach Angaben der "Autobahn Nordbayern" nicht möglich.

Trotz der aufwendigen Arbeiten wird es zu keinen Sperrungen kommen: "Alle Fahrbeziehungen im Anschlussstellenbereich einschließlich die Anbindungen der Staats-, Kreis- und Ortsstraßen bleiben offen".