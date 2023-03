„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind;“: Diese Zeilen aus Goethes Erlkönig sind vielen bekannt. Wie die Stadt Kulmbach erklärt, ist allerdings weniger bekannt, dass solche Erzählungen auch gekonnt mit Musik untermalt wurden.

Der vergessene Balladen-Meister Carl Loewe war zum Beispiel ein Genie darin, die Stimmungen solcher Geschichten in Miniatur-Opern zu vertonen. Mit nur einer Singstimme und Klavier schuf er Klang-Universen für den Salon, wo andere ein ganzes Theater brauchten.

Wie hervorragend sich dieses literarisch-musikalische Zusammenspiel live anhört, davon können sich Interessierte bei einem außergewöhnlichen Balladen-Abend am Sonntag, 26. März 2023, um 17 Uhr im Saal der Städtischen Musikschule Kulmbach überzeugen.

Der gebürtige Kulmbacher Lorenz Trottmann am Klavier wird gemeinsam mit dem Bariton Wolfgang Wirsching Erzählungen wie dem „Erlkönig“ oder der „Loreley“ musikalisch neues Leben einhauchen.

Neben dem Komponisten Carl Loewe werden die beiden mit Robert Schumann einen zweiten Komponisten an diesem Balladen-Abend präsentieren. Schumann war zum Beispiel ein wahrer Meister darin, die vielen Stimmungswechsel der Geschichten durch subtile Klänge zu begleiten.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich bei Lorenz Trottmann und Wolfgang Wirsching auf einen abwechslungsreichen Abend mit vielen verschiedenen spannenden Geschichten aus der Feder zweier großer Meister freuen, die zwar gleichzeitig lebten, aber unterschiedlicher nicht sein konnten.

Der Eintritt zum Konzert am Sonntag, 26. März 2023, ist frei. Spenden sind herzlich willkommen.

Hintergrund

Lorenz Trottmann stammt aus Kulmbach und studierte in Nürnberg Klavier, Posaune und Komposition. Neben seiner pädagogischen Arbeit in Nürnberg, Schwandorf und Kulmbach ist er als Konzertpianist aktiv und war bereits auf renommierten Festivals (zum Beispiel Internationale Tage für Neue Musik Weingarten) zu hören. Sein Schwerpunkt liegt auf Themenkonzerten zur musikalischen Moderne (1890 bis 1930) sowie auf aktueller Musik. Als Komponist schreibt er Kammermusik, Vokalmusik sowie szenische Werke und war unter anderem Stipendiat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf in Brandenburg.

Der in Bamberg geborene Bariton Wolfgang Wirsching begann im Alter von sieben Jahren mit Gesangsunterricht an der Städtischen Musikschule Kulmbach in der Klasse von A. Meyer-Adam. Die Opernschule Oberfranken und der Extra-Chor der Bayreuther Festspiele führten ihn weiter zum Studium an der Hochschule für Musik und Theater in München. Danach folgten unmittelbar Solo-Stückverträge an der Bayerischen Staatsoper und am Prinzregententheater in München sowie in Pasing und Wolfsburg. Von 2001 bis 2018 war er als erster Bariton am Freien Landestheater Bayern. Seit 2021 gibt Wirsching u. a. Gesangsunterricht an der Kulmbacher Musikschule.