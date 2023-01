Am späten Samstagnachmittag (7. Januar 2023) kam es im Landkreis Kulmbach auf der Bundesstraße 303 zwischen Wirsberg und Himmelkron zu einem Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten.

In ihrem Bericht schreibt die Polizeiinspektion Stadtsteinach, dass der Unfall wohl durch einen 82-jährigen Autofahrer verursacht wurde. Dieser war am Samstag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße von Wirsberg in Richtung Himmelkron unterwegs, als er auf der Höhe der Abzweigung nach Schwärzhof mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Autofahrer (82) gerät in Gegenverkehr und verwickelt zwei Autos in Unfall auf B303

Zu diesem Zeitpunkt kam dem 82-Jährigen eine 34-jährige Autofahrerin mit weiteren Fahrzeuginsassen entgegen. In der Folge kam es zu einem seitlich versetzten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, dabei streifte der 82-Jährige noch einen weiteren Wagen einer dahinter fahrenden 29-jährigen Frau.

Durch den Unfall drehte sich der Mann mit seinem Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 34-jährige Autofahrerin und ihre zwei Mitfahrer schleuderte es mit ihrem Wagen in den nahen Straßengraben. Dort kamen sie entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 31-jährige Beifahrer der Frau konnte das Fahrzeug noch eigenständig verlassen. Die 34-Jährige und eine hinter ihr im Wagen sitzende 46-Jährige konnten erst mithilfe der Feuerwehr geborgen werden.

Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungsdienst drei am Unfall Beteiligte in nahegelegene Kliniken. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden.

Vorschaubild: © Jochen Berger