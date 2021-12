Der Fahrer eines weißen Autos ist seit Dienstagnachmittag (30. November 2021) auf der Flucht. Er war der Verursacher eines schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 289 bei Marktleugast im Landkreis Kulmbach.

Der bisher Unbekannte missachtete beim Ausfahren aus einem Tankstellengelände die Vorfahrt eines 55-Jährigen aus dem Landkreis Forchheim. Der Mann versuchte noch nach links auszuweichen. Das hatte jedoch zur Folge, dass sein Fahrzeug frontal mit dem Wagen einer 52-Jährigen aus dem Landkreis Hof zusammenstieß. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Das Team eines Rettungswagens brachte sie nach der Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik. Den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzen die Beamten der Stadtsteinacher Polizei auf mindestens 14.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und waren nicht mehr fahrbereit.

Polizei sucht nach flüchtigem Autofahrer

Die Ermittler seien aber guter Hoffnung, den Fahrer des weißen Wagens ermitteln zu können, da er in der Tankstelle vorher mit EC-Karte gezahlt hat, so die Polizei. Trotzdem suchen die Beamten noch nach Zeugen, die Informationen zum flüchtigen Fahrer geben können. Hinweise an die Polizei Stadtsteinach können unter der Telefonnummer 09225/963000 gemeldet werden.