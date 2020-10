Die Erfolgsveranstaltung von Arbeitskreis Schule/Wirtschaft, Landkreis Kulmbach und Beruflichem Schulzentrum war in den zurückliegenden drei Jahrzehnten die Ausbildungsmesse, bei der ausbildungssuchende Schüler und nachwuchssuchende Firmen einander kennenlernten, erste Kontakte knüpften und die Grundlagen für ein späteres Ausbildungsverhältnis legten.

Am Abend davor vergaben der Arbeitskreis und die Bayerische Rundschau jeweils gemeinsam den Ausbildungspreis. Beide Veranstaltungen fielen in diesem Jahr allerdings der Pandemie zum Opfer.

Dafür gibt es am kommenden Samstag nun eine Veranstaltung, die kaum als Ersatz bezeichnet werden kann, weil sie Firmen wie Jugendlichen ähnliche Möglichkeiten bietet wie die herkömmliche Messe - der wesentliche Unterschied ist, dass die potenziellen Auszubildenden diesmal in die Betriebe kommen.

Am "Tag der Ausbildung" nehmen folgende Firmen und Institutionen teil: Akademie für neue Medien Kulmbach (www.bayerische-medienakademie.de), Andreas Popp GmbH Kulmbach (www.carlgoetz.de), Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Kulmbach (www.awo-kulmbach.de), ASCO-Sprachenschule Coburg (https://asco-coburg.de/berufsfachschule) - nur telefonisch, ASK August Schneider GmbH Kulmbach (www.ask-gruppe.de), Bergophor Futtermittelfabrik Kulmbach (www.bergophor.de), Berufsfachschule für medizinisch-technische Laborassistenten Bayreuth (www.klinikum-bayreuth.de), Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Kulmbach (www.klinikum-kulmbach,de), Berufsfachschule für Pflegeberufe bfz Bayreuth (www.schulen.bfz.de), Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische Assistenten Kulmbach (www.ptaschule.de), Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Kulmbach (www.buderus.de), Bundespolizei Einstellungsberatung Bamberg (www.komm-zur-bundespolizei,de), Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH Weismain (www.dhib.de), Dörnhöfer Stahl- und Metallbau GmbH&Co KG Kulmbach (www.doernhoefer.de), Dynamic Commerce GmbH Kulmbach (www.dc-solution.de), Euro-Akademie Bamberg (www.euroakademie.de/bamberg), Franken Maxit Azendorf (www.maxit.de), Geschwister-Gummi-Sitftung - Ökumenischer Kinderhort Kulmbach (www.gummi-stiftung.de), GeT IT Bayreuth (get-it-gmbh), Glen Dimplex Deutschland GmbH Kulmbach (www.glendimplex.de), Hofmann Fahrzeugbau Mainleus (www.hofmann-fahrzeugbau.de), Ireks GmbH Kulmbach (www.ireks,com/Ausbildung.htm), Klinikum Bayreuth - Berufsfachschule für Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Krankenpflegehilfe (https://karriere.klinikum-bayreuth,de), Kulmbacher Brauerei (www.kulmbacher-brauerei-ag.de), Media-Markt Kulmbach (www.mediamarkt.de), Mediengruppe Oberfranken Finanz- und Service GmbH & CoKG Bamberg (www.mediengruppe-oberfranken.de), Murrmann GmbH Kulmbach (www.murrmann.de), Norma Kulmbach (www.norma-online.de), PDR Recycling GmbH & CoKG Thurnau (www.pdr.de/karriere), Raps Kulmbach (www.raps.com), Saum&Viebahn Kulmbach (www.saum-und-viebahn.de), Schneider GmbH Kulmbach (www.schneider-emp.de), Schrutka-Peukert Kulmbach (www.schrutka-peukert.de), Sell Kulmbach (www.sell.gmbh), Sparkasse Kulmbach-Kronach (www.s-kukc.de), Suprima GmbH Bad Berneck (www. suprima-gmbh.de), Tourismusschule Franken und Lorenz-Kaim-Schule Kronach (www.tourismusschulefranken.de und www.bs-kronach.de), VR-Bank Oberfranken Mitte Kulmbach (www.ofrm.de/karriere), W. Markgraf Bayreuth (www.markgraf-bau.de), WBG WasserBauGesellschaft Kulmbach (wbg-kulmbach.de/dienstleistungen-service.html) und Windisch Optik und Hörgeräte Kulmbach (www.windisch-optik.de).