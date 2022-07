Die Autobahn GmbH weist auf eine bevorstehende Sperrung der A70 im Landkreis Kulmbach hin: In der momentanen Verkehrsführung bei der Baustelle zur Verlegung der Autobahn aus dem Hangrutschbereich seien in Fahrtrichtung Bamberg erhebliche Verdrückungen im Asphalt entstanden, die kurzfristig beseitigt werden müssten, die Bayreuther Außenstelle der Autobahn GmbH (Niederlassung Nordbayern) mit.

Hierfür ist eine Vollsperrung der A70 in Richtung Bamberg zwischen den Anschlussstellen Kulmbach/Neudrossenfeld und Thurnau-Ost in der Zeit von Freitag (29. Juli 2022) ab 19 Uhr bis Samstag (30. Juli 2022) um etwa 3 Uhr erforderlich. Die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Bamberg werden an der Anschlussstelle Kulmbach/Neudrossenfeld ausgeleitet und über die blau ausgeschilderte Bedarfsumleitung U60 zur Anschlussstelle Thurnau-Ost geführt.

Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.