Das Landratsamt meldet für Mittwoch weitere 47 Corona-Fälle. Von den insgesamt 258 aktuellen Corona-Infizierten fallen 175 in die letzten sieben Tage. Die Inzidenz für den Landkreis Kulmbach steigt damit erneut und liegt nun bei 245. Das Infektionsgeschehen sei weiterhin breit gestreut, "quer durch die Gesellschaft und alle Altersschichten", so der Leiter des Corona-Krisenstabs, Oliver Hempfling. "Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, die geltenden Regelungen, insbesondere auch die Basis-Hygieneregeln (AHA-L), zu beachten, um dem mit aller Macht tobenden Virus Einhalt zu gebieten", sagt er und richtet den dringenden Aufruf an alle, sich impfen zu lassen, soweit noch nicht geschehen, "denn Impfen wirkt."

Zwei weitere Todesfälle

Bedauerlicherweise sind auch zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Die Anzahl der mit einer Corona-Virusinfektion in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt nun 124.

Impfen besser mit Termin

Tatsächlich ist in den vergangenen Tagen die Nachfrage nach Impfungen sehr gestiegen (die Quote der Menschen mit vollständigem Impfschutz liegt jetzt bei 66,92 Prozent). Vor dem Impfzentrum des Landkreises im "Fritz"-Erdgeschoss gab es zum Teil lange Warteschlangen. Nach wie vor ist es möglich, sich dort ohne Anmeldung seine erste, zweite oder Auffrischungsdosis geben zu lassen. Das Landratsamt weist aber darauf hin, dass Impfwillige auch weiterhin (wie zu Beginn der Impfkampagne) einen Termin für die Impfung vereinbaren können. Das hat für sie den Vorteil, dass lange Wartezeiten entfallen. "Es ist wie beim Arzt. Ohne Termin muss man Zeit mitbringen, mit Termin geht es zügiger", sagt Oliver Hempfling.

Hier kann man sich anmelden

Anmelden kann man sich über die Impfhotline des Landratsamtes unter 09221/707-657 (Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr) oder besser noch über das Internetportal des Bayerischen Impfzentrums.

Das Impfzentrum Kulmbach befindet sich im Erdgeschoss des "Fritz"-Einkaufszentrums (gegenüber des Edeka-Markts) und ist von Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.