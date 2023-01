In der Gemeinde Steinbach am Wald gab es am Montagvormittag (30. Januar 2023) gegen 8.15 Uhr ein Stromausfall im gesamten Gemeindeteil Hirschfeld "aufgrund eines größeren Schadens an einer Trafostation". Das berichtete die Gemeinde in einer öffentlichen Bekanntmachung. Hier war bereits klar, dass dieser sich "bis in den späten Nachmittag" hinziehen werde.

Mehrere Notstromaggregate mussten eingesetzt werden. Noch am Nachmittag darauf werde an der Behebung des Schadens gearbeitet, berichtet der Hauptamtsleiter der Gemeinde, Markus Grünbeck.

Stromausfall in Hirschfeld - Bayernwerk erklärt weiteres Vorgehen

Laut dem Bayernwerk-Sprecher Christian Martens habe es einen technischen Fehler in einer Verteilstation gegeben. Daraufhin habe sich die Anlage aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. "Weil dort drei weitere Stationen an der Versorgung angebunden sind, konnten insgesamt vier Verteilstationen nicht versorgt werden." Aus dem öffentlichen Bericht der Gemeinde geht hervor, dass das untere Dorf seit etwa 14.30 Uhr am Montag mit einem Notstromaggregat versorgt werde. Für das obere Dorf habe ein weiteres aus Naila erst am späten Nachmittag die Stromversorgung hergestellt. Schließlich sei gegen 16.15 Uhr mittels vier Aggregaten ganz Hirschfeld wieder versorgt gewesen.

Am frühen Dienstagnachmittag (31. Januar 2023) komme der Steinbacher Bürgermeister Thomas Löffler mit Mitarbeitenden der Bayernwerk AG an der Trafostation zusammen, um das weitere Vorgehen zu erfahren. "Um 13 Uhr werden nähere Informationen bekannt gegeben", so Grünbeck. Bis die Trafostation wieder funktionsfähig ist, versorgen die Notstromaggregate Hirschfeld weiter. Auf die Haushalte kämen laut Martens keine weiteren Beeinträchtigungen zu.