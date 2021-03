Marktrodach vor 1 Stunde

Covid-19

Corona-Ausbruch in Kita: Mehrere Kinder infiziert - Einrichtung muss schließen

In einer Kita in Marktrodach gibt es unter den Kindern mehrere Corona-Fälle. Die Einrichtung musste schließen. Alle Kinder und Betreuer befinden sich in Quarantäne.