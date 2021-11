Der Impfbus tourt weiter durch den Landkreis Kronach, berichtet das Landratsamt Kronach in einer Pressemitteilung. Nachstehend eine Übersicht über die nächsten Haltestellen und Termine:

Mittwoch, 24. November

Rothenkirchen, Rewe- Parkplatz, 12 Uhr bis 18 Uhr

Donnerstag, 25. November

Teuschnitz, Parkplatz Frische-Markt, 12 Uhr bis 18 Uhr

Freitag, 19. November

Steinberg, Rewe-Parkplatz, 12 Uhr bis 18 Uhr

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können einfach vorbeikommen und sich im Impfbus impfen lassen. Lediglich ein Ausweis ist erforderlich. Welcher Impfstoff am jeweiligen Standort verabreicht wird, ist von der tagesaktuellen Verfügbarkeit abhängig und muss vor Ort erfragt werden. In der Regel konnten bislang die Impfstoffe von Johnson&Johnson sowie von Biontech vorgehalten werden. Auch eine gewünschte Auffrischimpfung ist am Impfbus möglich.

Impfzentrum und Außenstellen

Darüber hinaus besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich ohne Termin im Kronacher Impfzentrum impfen zu lassen. Dies ist möglich jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr. Allerdings kann es aufgrund der hohen Nachfrage aktuell auch hier zu Wartezeiten kommen. Zudem kann für eine gewünschte Impfung im Impfzentrum auch ein Termin vorab vereinbart werden. Für eine Impfung in einer der Außenstellen (Neukenroth, Steinbach am Wald und Nordhalben) ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich.

Terminvereinbarung sind über das zentrale Registrierungsportal BayImco unter https://impfzentren.bayern/citizen/ möglich. Über dieses Portal kann man sich sowohl für eine Erstimpfung als auch eine Auffrischimpfung anmelden. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass im BayImco pro Account mehrere Personen angelegt und jeweils Termine vereinbart werden können. Impftermine können darüber hinaus von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr auch telefonisch vereinbart werden unter 09261/678666. Aufgrund des aktuell hohen Anrufaufkommens bittet das Impfzentrum allerdings um Verständnis, dass es zu Wartezeiten kommen kann.

Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, dass Impfungen auch von niedergelassenen Ärzten durchgeführt werden und die Wartezeiten dort möglicherweise kürzer sind.