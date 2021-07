Ein wichtiges Instrument im Kampf gegen das Corona-Virus ist und bleibt die Corona-Schutzimpfung. Um noch flexibler zu agieren und das Impfangebot näher an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen, setzt das Kronacher Impfzentrum nun auch einen Impf-Bus ein, der an zentralen Plätzen im gesamten Landkreis Station machen wird und ohne Terminvereinbarung besucht werden kann. Das teilt das Landratsamt Kronach mit.

Los geht es bereits am kommenden Freitag, 16. Juli, von 10 bis 18 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Küps. Am darauffolgenden Samstag, 17. Juli, ist dann der Impf-Bus von 9 bis 16 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Marktrodach anzutreffen. Interessierte Bürger können einfach vorbeikommen und sich impfen lassen. Lediglich ein Ausweis ist erforderlich.

Die weiteren Termine in den kommenden Wochen werden in den Medien rechtzeitig bekannt gegeben. „Es ist wichtig, dass wir das Impfangebot gerade in dieser Phase, in der die Impfbereitschaft etwas zurückgeht, so einfach wie möglich gestalten. Mit dem Impf-Bus, den uns das BRK dankenswerterweise zur Verfügung stellt, haben wir dafür ein ideales Modell für diesen Zweck gefunden“, freut sich Landrat Klaus Löffler.