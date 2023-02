In der Kanzleistraße in Johannisthal kam es am Mittwochnachmittag (8. Februar 2023) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 52-jährige Autofahrerin befuhr gegen 14.05 Uhr die Ortsdurchfahrt Johannisthal in nördliche Richtung. Zu dieser Zeit kam ein 16-jähriger Anwohner aus der Kanzleistraße schnellen Schrittes aus seinem Haus und überquerte die Fahrbahn, da auf der anderen Straßenseite Freunde von ihm warteten.

Beim Überqueren der Straße übersah er das von links kommende Auto und wurde von diesem im Frontbereich erfasst. Der 16-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert, schlug mit dem Kopf und Oberkörper in die Frontscheibe des Fahrzeugs ein und blieb danach verletzt am Boden liegen.

Der junge Mann war zwar ansprechbar, konnte aber nicht mehr aufstehen, da er sich offensichtlich das rechte Schienbein gebrochen hatte. Er wurde anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Kronach gebracht und dort medizinisch versorgt.

Gegen die 52-Jährige wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

