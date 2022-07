Küps vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Dichter Rauch dringt aus Firma: Über 100 Einsatzkräfte vor Ort - zwei Mitarbeiter bei Brand verletzt

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Montagmorgen (11. Juli 2022) im Landkreis Kronach aus: In der Halle einer Küpser Firma war ein Brand ausgebrochen. Zwei Mitarbeiter erlitten dabei Verletzungen.