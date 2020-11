Die Reaktionen auf eine unscheinbare Polizeimeldung vom Wochenende fallen heftig aus. Ein Nutzer kommentiert den Artikel des FT bei Facebook : "Manchmal ist ein bisschen Fingerspitzengefühl angebracht. Schade, wenn wegen solchen vorbildlichen Gesetzeshütern, alles, was wirklich wichtig ist, in Frage gestellt wird." Eine andere Nutzerin schreibt: "In Leipzig demonstrieren 20 000 Leute ohne Maske und Abstand und hier soll, trotz Abstand, eine Strafe erfolgen?!"