Im Zuge des Friesener Dorferneuerungsprojekts finden bereits seit einigen Monaten Tiefbauarbeiten im unteren Dorf statt. In der Woche nach Ostern, vom 19. bis 23. April, stehen nun Asphaltierungsarbeiten an. Um diese ausführen zu können, ist eine Sperrung der Friesener Ortsmitte für alle Verkehrsteilnehmer im genannten Zeitraum unabdingbar. Eine Durchfahrt durch Friesen ist nächste Woche also nicht möglich, erklärt die Stadt Kronach.

Die Stadt Kronach weist darauf hin, dass der östlich des Kronachflusses gelegene Bereich des Flößerdorfes nur über Steinberg/Roßlach bzw. Unterrodach oder Zeyern/Roßlach anfahrbar ist. Der westlich der Baustelle befindliche Ortsbereich ist über die Staatsstraße 2200 erreichbar. Rettungsdienste und Mobilitätszentrale sind informiert.

Vorschaubild: © Manfred Antranias Zimmer/ Pixabay (Symbolfoto)