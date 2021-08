Das Kronacher Impfzentrum bietet am Dienstag, 10. August, von 13 bis 15 Uhr allen Familien an, sich mit dem Impfstoff von Biontech gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Das Angebot richtet sich an alle Familienmitglieder ab 12 Jahre. Die Minderjährigen können bei dieser Aktion mit Erlaubnis der Eltern und nach einem Aufklärungsgespräch mit dem jeweiligen Arzt geimpft werden. Eine konkrete Terminvereinbarung für diese Sonderimpfaktion sei nicht erforderlich. Interessierte Familien könnten in dem eingangs erwähnten Zeitfenster einfach vorbei-kommen. Lediglich die Vorlage eines Ausweises sei erforderlich. Das teilt das Landratsamt Kronach mit.