Der Polizei Kronach wurde am Dienstagabend (31. August 2022) mitgeteilt, dass in einem Kronacher Biergarten gerade Marihuana konsumiert werden würde.

Der Anrufer hatte festgestellt, dass es in seinem unmittelbaren Umfeld deutlich nach Marihuana roch und sich zwei Personen am Nachbartisch offensichtlich einen Joint teilten. Eine Polizeistreife fuhr zu der Lokalität und traf hierbei auf vier Personen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. So berichtet die Polizeiinspektion Kronach.

Verdacht auf Marihuana-Konsum in Kronach

Zwei von ihnen waren den Polizist*innen wegen diverser Betäubungsmittelverstöße bereits bekannt. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung konnte das vom Mitteiler beschriebene Betäubungsmittel allerdings nicht aufgefunden werden.

Allerdings fanden die Beamt*innen bei einer 21-jährigen Würzburgerin eine geringe Menge Marihuana, sowie bei einem 19-jährigen Mann aus dem Landkreis ein Einhandmesser. Die Polizei Kronach führt aktuell Ermittlungen wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittel, beziehungsweise Waffengesetz.

Vorschaubild: © Chase Fade/unsplash.com (Symbolbild)