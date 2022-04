In ganz neuer Optik präsentiere sich der Umgriff der Städtepartnerschaftstafel im Süden der Kreisstadt am Radweg von Friedrichsburg her kommend. Das Grünpflegeteam der Technischen Dienste hat das Lucas-Cranach-Jubiläumsjahr – der Geburtstag von Lucas Cranach d. Ä. jähre sich heuer zum 550. Male – zum Anlass genommen, eine eigene Bepflanzungsidee gleichsam als Hommage an den berühmten Sohn der Stadt in die Tat umzusetzen, so die Stadt Kronach.

"Sofort sticht bei der Betrachtung die aus roten Blumen gestaltete geflügelte Cranach-Schlange ins Auge, mit der der große Künstler seine Werke signierte. Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann dankte dem Team für seine Initiative", heißt es.

Zu Beginn der Umgestaltungsmaßnahme sei der Altbestand an Gräsern und Sträuchern um die Infotafel herum ausgebaggert worden. Dann sei die neue kreisförmige Einfassung mit Granitsteinpflaster gefolgt. Im letzten Schritt hätten die Mitarbeiter des städtischen Grünpflegeteams die Pflanzfläche mit Humus, Baumsubstrat und Blumenerde aufgefüllt und damit einen Nährboden für die neue Bepflanzung geschaffen.

Knapp 2000 bunte Blumen, wie Bellis, Stiefmütterchen, Primeln und weitere Frühjahrsblüher werteten nun die Partnerstädte-Tafel und den südlichen Ortseingang auf.

Für die Zukunft hätten die Technischen Dienste geplant, den hinteren Bereich der Pflanzfläche nach und nach auf eine Dauerbepflanzung umzustellen und den vorderen Bereich als Aktionsfläche beizubehalten. Mit unterschiedlichsten Bepflanzungen und Motiven soll so beispielsweise auf Jubiläen und andere Aktivitäten der Partnerstädte hingewiesen werden.