Mehrere Unfallfluchten in Kronach

in Kronach Bei den Unfällen entstand ein hoher Sachschaden

Polizei sucht in drei Fällen noch nach den Verursachern

In der Stadt Kronach ist es am Montag (13. März 2023) und Dienstag (14.) in gleich vier Fällen zu Unfallfluchten gekommen, wie die Polizeiinspektion Kronach berichtet.

Mehrere geparkte Autos in Kronach angefahren - Polizei ermittelt

Auf Schotterparkplatz: Am Montagnachmittag kam ein geparktes Auto zu Schaden. Der Wagen eines 41-Jährigen stand auf dem Schotterparkplatz in der Andreas-Limmler-Straße und wurde von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verursacher.

Auto nachts angefahren: Ein 50-Jähriger parkte in der Nacht von Montag auf Dienstag sein Auto auf dem Kaulangerparkplatz. Eine bisher fremde Person fuhr das Auto an und flüchtete anschließend. Bei dem Unfall verursachte er einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet um sachdienliche Hinweise.

Auf dem Supermarktparkplatz: Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weißenbrunner Straße ein ähnlicher Vorfall. Dort parkte eine 59-Jährige ihren Wagen und ging anschließend einkaufen. Währenddessen fuhr ein anderes Fahrzeug das Auto der Frau an. Dabei kam ein Kotflügel zu Schaden, der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet ebenfalls um sachdienliche Hinweise.

Lastwagenfahrer beschädigt Autos vor Autohaus und verursacht hohen Sachschaden

Am frühen Dienstagabend ist es bei einem Autohaus in Eichicht zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen: Beim Rangieren schob ein Sattelzug zwei vor dem Autohaus abgestellte Fahrzeuge gegeneinander. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubterweise vom Unfallort.

Eine Polizeistreife hielt den Sattelzug wenig später an und kontrollierte den Fahrer. An dem Sattelzug des 65-Jährigen entstand nur ein minimaler Sachschaden.

Der Gesamtsachschaden der beiden Autos vor dem Autohaus liegt hingegen bei 30.000 Euro.

Vorschaubild: © Florian Pircher/pixabay