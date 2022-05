Kronach vor 1 Stunde

Diebstahl

Einbruch in Einfamilienhaus: Einbrecher präparieren Fenstergriff mit Schnur

In der Zeit zwischen Montagabend (23.05.2022) bis Mittwochabend (25.05.2022) sind bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Kronach eingebrochen. Die Täter hatten wohl zuvor im Tagesverlauf einen Fenstergriff mit einer Schnur präpariert.