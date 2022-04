Die Polizei in Kronach erhielt am Mittwochnachmittag (06.04.2022) eine Mitteilung darüber, dass sich am Bahnhof in Kronach drei Männer mit "Sturmgewehren" aufhalten würden. Die Männer seien mit einem weißen Auto weggefahren.

Trotz sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte das beschriebene Trio nicht mehr vor Ort festgestellt werden, wie die Polizei Kronach mitteilt.

Kronach: 15-Jähriger hat originalgetreue Sturmgewehr-Nachbildung

Über das durchgegebene Fahrzeugkennzeichen wurde jedoch der Fahrer des Wagens ermittelt und telefonisch kontaktiert. Dieser gab an, sich momentan auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau aufzuhalten. Dort konnte der Mann zusammen mit seinen zwei Begleitern angetroffen werden.

Auf Nachfrage räumte einer seiner Begleiter ein, in seinem Rucksack eine Spielzeugnachbildung eines "HK G36" zu haben. Die beschriebene Waffe wurde im Rucksack gefunden und von der Polizei sichergestellt. Es handelt sich um eine originalgetreue Spielzeugnachbildung eines Sturmgewehrs mit montiertem Schalldämpfer.

Weiterhin fanden die Polizeibeamten ein größeres Behältnis mit Soft-Air-Kugeln und stellten dies ebenfalls sicher. Gegen den 15-jährigen "Waffenbesitzer“ und seinem 24-jährigen Kumpel wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com