Kronach vor 1 Stunde

"Kleine Thea Ida"

Außergewöhnliche Geburt in Kronacher Klinik - Neujahrsbaby "hatte es eilig"

Am Neujahrstag konnte es ein Baby kaum abwarten: Die "kleine Thea Ida" kam in der Helios Frauenklinik in Kronach außergewöhnlich schnell zur Welt.