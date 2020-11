Die Weihnachtszeit 2020 steht vor der Tür, und doch will keine rechte Stimmung aufkommen. Weihnachtsmärkte nicht nur im Kreis Kronach wurden abgesagt, Veranstaltungen können reihenweise nicht stattfinden. Auch der geplante Adventsbasar des Hauses Fischbachtal am 14. November wird leider nicht stattfinden, wie die Verantwortliche Rudy Burger bekanntgibt.

Aber für die Fans der Veranstaltung gibt es Alternativen, um an die Artikel zu kommen. Sie werden jetzt von verschiedenen Kooperationspartnern vertrieben. "Und man kann auch hier bei mir anrufen, um etwas zu bestellen und abzuholen."

Nächstes Jahr im Verkauf

Rudy Burger bedauert zwar, dass der Basar ausfallen muss, aber sie ist sich sicher: "Was wir in diesem Jahr nicht verkaufen, verkaufen wir halt nächstes Jahr. Unsere Therapie läuft ja weiter. Die Tage wollen strukturiert werden. Wir haben so produziert, wie wir es immer tun, haben auch neue Sachen ausprobiert. Die kommen dann eben ins Lager."

Schwer getan habe man sich schon mit der Entscheidung, räumt sie ein, aber weil sich die Corona-Situation ständig ändere, habe man sich letztendlich gegen die Durchführung der Veranstaltung in diesem Jahr entschieden.

Kontakt Für telefonische Anliegen rund um die Kreativartikel steht Rudy Burger zur Verfügung unter 09261/9624981 oder per E-Mail an gertrud.burger@deutscher-orden.de. Die Produkte des Hauses Fischbachtal finden Sie derzeit bei folgenden Kooperationspartnern: Stern-Apotheke Kronach, Senfkorn-Buchhandlung in Unterrodach und Biohof Heil in Waldbuch.