Derzeit laufen die Anmeldungen für den neuen Masterstudiengang " Autonomes Fahren ", der im März 2021 am Lucas-Cranach-Campus in Kronach starten soll. Bisher haben sich laut Alexander Müller von der Hochschule Coburg , der für die operative Betreuung dieses Studiengangs zuständig ist, 25 Interessenten gemeldet. Die Bewerbungsfrist endet am 14. März 2021.