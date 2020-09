Der Drive-in hat wieder geöffnet: Redakteurin testet die Strecke

Der Ort ist derselbe geblieben. Und doch ist es auf dem Parkplatz gegenüber von Loewe in der Industriestraße anders, als es beim letzten Mal war. Seit Montag läuft der Betrieb wieder in dem großen, weißen Zelt. Corona-Testzentrum 2.0 also. Denn ein paar Sachen haben sich dort trotzdem verändert. Die Ausstattung sei besser als beim letzten Mal. Und auch der Personenkreis, der sich testen lassen kann, ist anders: Seit gestern kann sich jeder testen lassen - und das habe ich auch getan.