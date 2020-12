Alles Singen hat nichts geholfen. In einem Video, das auf der Webseite der Betreuungseinrichtungen der Kronacher Lebenshilfe am Kreuzberg zu sehen ist, haben sich einige Mitbewohner versammelt, texten und singen gegen das Virus an: "Corona! Corona! Geh weg von uns, Corona!" Irgendwie hat sich das Virus doch in die Häuser geschlichen. Bewohner und Mitarbeiter sind am Wochenende nach ersten Symptomen positiv getestet worden. Ein Großaufgebot an Helfern steht nun bereit: Bayerisches Rotes Kreuz (BRK), Technisches Hilfswerk THW ), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Gesundheitsamt . Sie alle versuchen, die Situation in den Griff zu kriegen.