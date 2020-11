Das entspannte Warten aufs Essen "to go" von sechs Menschen in Kronach hat unangenehme Folgen für den Betreiber eines Cafés.

Eine Streife der Kronacher Polizei konnte im Außenbereich des Cafés sechs Personen an einem Stehtisch feststellen. Die Polizisten führten deshalb eine Kontrolle durch. Wie sich herausstellte, warteten die Personen auf ihr bestelltes Essen "to go" und hatten sich hierfür mit einem bestellten Bier an dem Stehtisch zusammengetan.

Gruppe wartet an Stehtisch vor Café: Betreiber wird angezeigt

Ein Mindestabstand wurde zwar eingehalten, jedoch erwartet den Café-Betreiber nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, teilte die Polizei mit. Aufgrund der derzeit geltenden Corona-Regeln sind in Bayern nur Treffen von bis zu zwei Haushalten erlaubt.

Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa