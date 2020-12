Für die 60 Pflegekräfte und Mitarbeiter des ASB-Seniorenzentrums Rodachtal war es ein Schock. Die Diagnose eines Heimbewohners am Dienstag, 08.12.2020: Covid-19 positiv. Im Laufe des Tages wurden bei sieben weiteren Bewohnern und drei Pflegekräften auch ein positives Ergebnis beim Corona-Schnelltest festgestellt. Es ist somit eine Ausnahmesituation im Seniorenzentrum Rodachtal eingetreten, die niemand haben wollte.

Die Türen bleiben bis auf weiteres für externe Besucher, Therapeuten und Dienstleister, wie beispielsweise Frisöre, geschlossen. Ausnahmen gelten nur bei Bewohnern, die palliativ versorgt werden oder sich in akuten Ausnahmesituationen befinden.

Virus lässt sich kaum aufhalten

Wie es genau zu der Ansteckung kam, war am Mittwochnachmittag, 09.12.2020, noch unklar. Fakt ist, das Coronavirus konnte trotz umfangreicher Vorsichts- und Hygienemaßnahmen nicht aufgehalten werden. Für die Bewohner, die Heimleitung, die Pflegekräfte und auch für die Geschäftsführung sind es turbulente Tage. Die Sorge um die 57 Bewohner und Mitarbeiter, die älteren Menschen vor der Kulisse der akuten Bedrohung zu versorgen, und nicht zuletzt alle möglichen Bemühungen, die weitere Ausbreitung des Virus bei der weiteren Station, den Bewohnern und Mitarbeitern zu verhindern, bedeutet eine große Herausforderung.

Wie der Geschäftsführer des ASB-Kreisverbands, Roland Funk erklärte, seien bei einem Bewohner der "beschützenden" Station am Dienstagvormittag, 08.12.2020, Erkältungssymptome festgestellt wurden. Dies habe die Heimleitung veranlasst, einen Schnelltest durchzuführen. Das Ergebnis war positiv. Da es sich dabei um einen demenziell veränderten und mobilen Bewohner handelt, der zu allen 26 weiteren Bewohnern der Station Kontakt hatte, habe man in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Kronach noch am gleichen Tag alle Bewohner und Mitarbeiter des ASB-Seniorenzentrums bis in die Abendstunden hinein einem Schnelltest unterzogen.

Wie Funk weiter mitteilt, weisen alle "voraussichtlich" Infizierten bisher (Stand Mittwochnachmittag) glücklicherweise keine schwerwiegenden Symptome auf. Ein PCR-Test über den Hausarzt wurde bei den Betroffenen durchgeführt. Auch wurde alle Angehörigen und Betreuer informiert. Aufgrund des Bewohnerklientels der von Covid-19 betroffenen Station sei eine Einzel-Quarantäne für die infizierten Bewohner nicht möglich. Deshalb sei in enger Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt eine Kohortenisolierung (Gruppenisolierung - in diesem Fall wurde die gesamte Station isoliert) veranlasst worden.

Reihentestung für alle Bewohner und Mitarbeiter

Für Donnerstag sei zudem eine Reihentestung für alle Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums Rodachtal vom Gesundheitsamt anberaumt worden. Die Reihentestung erfolgt im Auftrag der Behörde durch einen externen Dienstleister.

Es ist etwas Ratlosigkeit aus der Stimme des Geschäftsführers zu hören, als er meint, dass seit Beginn der Pandemie in den ASB-Einrichtungen Rothenkirchen und Marktrodach die Hygienestandards entsprechend den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts immer wieder angepasst wurden. Regelmäßig erfolgte und erfolgt eine Symptomabfrage sowohl bei den Bewohnern als auch Mitarbeitern. Auch sei das Schutz- und Hygienekonzept zu Beginn der Pandemie der Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt worden. In allen Einrichtungen würden die Hygiene- und Schutzmaßnahmen auch dokumentiert. "Wir konnten keine Vernachlässigung feststellen!"

Roland Funk und sein Team hoffen, dass das Seniorenheim bald wieder "coronafrei" wird und eine gewisse Normalität wieder einkehrt. Bis dahin werden laut Vorgabe des Gesundheitsamtes alle pflegerischen Tätigkeiten bei Bewohnern unter Vollschutz (Kittel, Face-Shield, FFP-2-Maske, Handschutz) geleistet. Regelmäßig wird desinfiziert und gelüftet. Schutzmaterialien stehen in ausreichender Menge zur Verfügung. Für ihn, so betont der Geschäftsführer, sei eine transparente Informationen wichtig. Deshalb werde auch über den weiteren Verlauf der Situation im ASB-Seniorenheim in Marktrodach informiert werden. Dankbar ist er auch gegenüber dem örtlichen Gesundheitsamt. "Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv, wir stimmen uns seit dem Corona-Ausbruch regelmäßig ab."

