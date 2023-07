Seit Mittwoch (5. Juli 2023) suchte die Polizei nach einem 65-Jährigen Frau aus dem Kreis Kronach.

Nachdem er am Mittwoch sein Anwesen verlassen hatte und nicht mehr zurückgekehrt war, wurde der Mann als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Polizei fuhr er von Wilhelmsthal aus mit seinem Fahrrad nach Kronach.

Gesuchter Mann kehrt eigenständig zurück - Polizei gibt Entwarnung

Drei Wochen später, am 26. Juli 2023, gab die Polizei jedoch Entwarnung. Demnach kehrte der Vermisste bereits am Dienstagabend (25. Juli 2023) eigenständig an seine Wohnanschrift zurück. Der Mann war wohlauf und machte keine Angaben über seinen zwischenzeitlichen Aufenthalt, hieß es von der Polizeiinspektion Kronach.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild