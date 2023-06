Ein Stromausfall hat den Landkreis Kronach samt des Steinbacher-Ortsgebiets lahmgelegt.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (28. Juni 2023) um 19.25, so die Feuerwehr Steinbach am Wald. Deshalb besetzten die Feuerwehrleute das Gerätehaus, so wie im Einsatzkonzept für Stromausfälle vorgesehen. Da um 19.30 Uhr mit einer Übung begonnen werden sollte, waren zum Zeitpunkt des Stromausfalls bereits Einsatzkräfte vor Ort.

Vermeintliche Brände: Feuerwehr rückt zu Trafostation und Industriebetrieb aus

Kurz nach Beginn des Stromausfalls wurde dann durch die Feuerwehr Tettau eine brennende Trafostation am Rennsteig zwischen Steinbach und Abzweigung Ölschnitzsee gemeldet. Die Feuerwehr Steinbach am Wald rückte deshalb aus. Vor Ort konnte allerdings Entwarnung gegeben werden, da nur der Notstromdiesel im dortigen Wasserpumpenhaus angesprungen war.

Noch während der Erkundung vor Ort löste die Leitstelle erneut Alarm aus. Grund war eine Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb im Ortsgebiet, die ein Feuer erkannt hatte. Es stellte sich heraus, dass aber auch dort der angesprungene Notstromdiesel die Ursache für den Alarm war. Deshalb wurden die Abgase mithilfe eines Hochleistungslüfters aus dem Gebäude gedrückt.

Nur wenig später endete der Stromausfall. Die Feuerwehr Steinbach am Wald war damit die Arbeit in der Einsatzzentrale beendet. Sie konnte stattdessen mit Verspätung in ihren Übungsdienst starten.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild