Küps vor 45 Minuten

Diebstahl und Körperverletzung

Mit einem Biss entkommen: Whisky-Dieb beißt Verkäuferin in den Finger und ergreift die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Nachdem er beim Versuch erwischt wurde, mehrere Flaschen Whisky zu stehlen, ergriff ein Ladendieb in einem Getränkemarkt in Küps die Flucht. Dabei biss er eine Verkäuferin in den Finger.