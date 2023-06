Eine angebliche Kundin hat am Freitagvormittag (10. Juni 2023) in einem Juweliergeschäft in der Kronacher Innenstadt mehrere Schmuckstücke gestohlen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 10.20 Uhr betrat die Täterin das Juweliergeschäft in der Spitalstaße und ließ sich von der Mitarbeiterin verschiedene Schmuckstücke zeigen. Die Frau bekundete Interesse an der gezeigten Ware. Die Verkäuferin packte daraufhin alle Schmuckstücke in eine Papiertüte.

Betrügerin stiehlt mehrere Schmuckstücke aus Juweliergeschäft in Kronach

Während die Trickbetrügerin eine Anzahlung leistete, lenkte sie die Verkäuferin ab und nahm währenddessen die Papiertüte mit Schmuck an sich. Anschließend ließ sie sich noch etwas im Schaufenster zeigen und verschwand dann mit ihrer Beute im Wert von zirka 10.000 Euro in Richtung Bahnhof. Die Mitarbeiterin informierte im Anschluss die Polizei, die sofort eingeleitete Fahndung erbrachte jedoch bisher keine Hinweise auf die Täterin.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

groß etwa 30 Jahre alt

alt schlanke Statur

Statur dunkle Haare

Haare Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden

gebunden bekleidet war sie mit einer türkisen Jacke und einer dunklen Hose

und einer trug eine weiße Handtasche und eine FFP-Maske

und eine sprach laut Polizei gebrochen Deutsch

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © StockSnap/pixabay.com