Kronach: Autofahrer erfasst Seniorin (95) - Frau erleidet Kopfverletzungen und Bruch

Am Montagvormittag (03. April 2023) ist es gegen 09.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kronach in der Kreuzbergstraße gekommen. Ein Autofahrer setzte beim Ausparken mit seinem Auto zurück und übersah dabei eine 97-jährige Fußgängerin, die sich hinter dem Auto befand.

Die Seniorin wurde erfasst, stürzte und verletzte sich am Kopf. Zudem zog sie sich einen Unterschenkelbruch zu und musste in die Frankenwaldklinik eingeliefert werden. Gegen den 53-jährigen Autofahrer laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung, wie die Polizeiinspektion Kronach am Dienstag (04. April 2023) berichtet. In Altdorf bei Nürnberg wurde ebenfalls eine Seniorin von erfasst - sie erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

