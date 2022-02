Am Mittwoch (23.2.2022), gegen 16:20 Uhr, kam es in Kronach auf der Bundesstraße B85 zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Dies berichtet die Polizeiinspektion Kronach in einer Pressemitteilung.

Der vorderste Fahrer der Unfallkette fuhr zum Unfallzeitpunkt die B85 in nördliche Richtung. Kurz vor Gundelsdorf musste er jedoch verkehrsbedingt sein Auto stark abbremsen. Der Fahrer des nachfolgenden PKW erkannte glücklicherweise den Bremsvorgang seines Vordermanns noch rechtzeitig und konnte sein eigenes Auto auch abbremsen.

Kronach: Auffahrunfall mit immensem Sachschaden

Der darauffolgende Autofahrer erkannte allerdings die Situation zu spät und schob seinen Vordermann auf dessen Vordermann. Alle drei Fahrer der Unfallautos wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallfahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrfähig und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizeiinspektion Kronach auf etwa 32.500 Euro geschätzt.

