Am Donnerstag (16.03.2023) ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein schwererer Verkehrsunfall auf der B173 in Kronach. Eine 69-jährige Autofahrerin wollte vom Kronacher Ortsteil Neuses aus auf die B173 in Fahrtrichtung Küps auffahren.

Am Ende der Auffahrt fuhr sie jedoch nicht nach rechts weiter auf die Bundesstraße auf, sondern mit unverminderter Geschwindigkeit geradeaus, sodass sie mit einem querenden Fahrzeug kollidierte. Dieses befuhr die B173 in Fahrtrichtung Kronach.

Einfach weitergefahren - Enormer Sachschaden

Der Wagen der 69-Jährigen kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Das andere Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls um etwa 90 Grad gedreht und blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Liegen. Beide Unfallbeteiligte erlitten nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kamen zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser.

Der Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die B173 musste für etwa zwei Stunden, für die Dauer der Unfallaufnahme, voll gesperrt werden und die Polizeiinspektion Kronach nahm Ermittlungen wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 69-Jährige auf.

