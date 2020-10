Buchbrunn 30.09.2020

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Am Dienstagmorgen kam es an der Einmündung zur Kreisstraße 27/Mainstockheimer Weg in Buchbrunn zu einem Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Ein 30-Jähiger bog mit seinem Kleintransporter nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mitsubishis. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Kleintransporters und die Beifahrerin im Mitsubishi erlitten leichte Verletzungen. Beide Personen kamen mit dem BRK-Fahrzeug zur ärztlichen Behandlung in die Klinik Kitzinger-Land. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 23 000 EUR.