Ein Antrag auf Sondernutzung öffentlicher Flächen in der Dorfmitte im Bereich der Hauptstraße Sommerachs stand im Mittelpunkt der jüngsten Ratssitzung.

Wie Bürgermeisterin Elisabeth Drescher mitteilte, beantragen die InfoVinothek und das Gasthaus "Zum "Weißen Lamm" für den Zeitraum vom Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juli, die Sondernutzung zur Durchführung einer kleinen, kulinarischen Veranstaltung. Hierbei handelt es sich laut Drescher nicht um ein touristisches Event, sondern vielmehr um eine kleine Veranstaltung, an der maximal pro Programmpunkt 200 Personen teilnehmen können. Das überschaubare Programm, das von der InfoVinothek und der Gaststätte "Weißes Lamm" sowie einigen Weinfestwinzern erarbeitet wurde, stellte Trainee Christian Braun in der Sitzung näher vor.

Der Samstag steht ab 19 Uhr ganz im Zeichen eines Gala-Dinners. Am Sonntag findet nach dem um 10 Uhr beginnenden Festgottesdienst im Freien ab 11.30 Uhr ein Weißwurstfrühstück statt. Am Abend blickt Dr. Elmar Hochholzer ab 18 Uhr auf die 200-jährige Geschichte um das Sommeracher Rathaus zurück. Zudem wird eine Brotzeit serviert, und eine Weinprobe darf natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Das Event steht im Übrigen auch im Zeichen einer guten Sache: So wird der Erlös vom Sonntag Vormittag zugunsten des vom Blitzeinschlag defekten Glockengeläuts gespendet. Der Sondernutzung stimmten die Räte zu. Wie Bürgermeisterin Drescher noch informierte, wird die Bewilligung des Events derzeit durch das Landratsamt Kitzingen geprüft.

Schließlich ging es um zwei Bauanträge, von denen der Antrag von Christian Wohlfahrt auf Anbau einer Maschinenhalle bewilligt wurde. Für Diskussionen sorgte das Bauvorhaben von Günther Then, der auf seinem Grundstück in der Winzerstraße 7 die Errichtung eines begehbaren Freisitzes und eines Vordaches, welches als Aufenthalts- und Abstellraum dienen soll, plant. Die Räte waren sich bei der Abstimmung einig: So soll dem Gemeinderat nach Anhörung und Stellungnahme der städtebaulichen Beratung ein satzungskonformer Plan eines Architekten/Planungsbüros vorgelegt werden, über den letztendlich ein Beschluss gefasst werden kann