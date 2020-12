Am Dienstagmorgen fuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinen Lkw in der Schweizergasse in Kitzingen rückwärts. Durch Unachtsamkeit stieß der Mann laut Polizeibericht gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten VW. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Und am Dienstagnachmittag ereignete sich in Gnötzheim in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw rückwärts. Auch sie stieß aus Unachtsamkeit gegen die Front eines dahinter stehenden Fords. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.