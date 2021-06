Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, ereignete sich in der Mainstraße in Marktbreit eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten weißen VW Golf am hinteren linken Radlauf. Im Anschluss fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei entdeckte mehrere Lackkratzer an dem angefahrenen Auto. Laut ihrem Bericht entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Auch in Buchbrunn kam es zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, in der Straße "Am Hühnerberg" zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter streifte vermutlich mit seinem Pkw einen Metallzaun und eine Regenrinne. Der Zaun verbog sich und brach aus der Verankerung. Die Regenrinne wurde ebenfalls beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.