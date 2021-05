Ein Verkehrsunfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Samstag gegen 7 Uhr Uhr auf der Nordtangente in Kitzingen passiert. Ein 19-jähriger Fahranfänger wollte mit seinem Audi A 6 von der Heinrich-Huppmann-Straße auf die Nordtangente abbiegen. Wie die Polizei mitteilt, schlitterte der junge Mann mit dem Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie eines zu spät eingeleiteten Bremsmanövers über den Einmündungsbereich hinweg und stieß frontal gegen die dortige Leitplanke.

Am Audi entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. Ebenso entstand ein Schaden an der Leitplanke in Höhe von 5000 Euro. Weiterhin liefen an der Unfallstelle Betriebsflüssigkeiten aus, die in das Erdreich gelangten. Das Wasserwirtschaftsamt wurde verständigt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahranfänger wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.