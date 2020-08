Kitzingen vor 33 Minuten

Zeugen gesucht nach zwei Parkremplern in Kitzingen

Am Montag zwischen 14.10 und 14.30 Uhr ereignete sich in der August-Gauer-Straße in Kitzingen auf dem Globus-Parkplatz eine Unfallflucht, berichtet die Polizei. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Passat. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.