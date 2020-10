Bei zwei Unfallfluchten im Landkreis Kitzingen bittet die Polizei um Hinweise.

Zum einen stieß ein bislang Unbekannter in der Zeit vom 28. September, 18 Uhr, und 29. September, 8 Uhr, in der Fröhstockheimer Straße in Hoheim mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Renault. An diesem wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Zum anderen ereignete sich am 29. September um 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 4 zwischen Erlach und Kaltensondheim eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte mit seinem grünen BMW, Kennzeichen unbekannt, einen weiteren Pkw. Beim Wiedereinscheren nach rechts stieß der BMW gegen die linke vordere Fahrzeugseite des Pkws. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.