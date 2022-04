Nach zweijähriger Pause gibt es wieder ein Frühlingsfest am Kitzinger Bleichwasen. Los geht’s am Samstag, 9. April, um 14 Uhr. „Dieses Jahr steht der Vergnügungspark ganz im Zeichen der Familie“, verspricht das Volksfestunternehmen Uebel & Sachs in einer Pressemitteilung.

Zur Eröffnung starten am Samstag ab 14 Uhr Autoskooter und Kinderkarussell eine Stunde lang mit dem Angebot: „Jede Fahrt nur 1 Euro!“. Neben Karussell und Autoskooter warten noch ein Bungee-Trampolin und verschiedenen Spiel- und Unterhaltungsgeschäfte wie Schießen, Pfeilwerfen, Enten-Angeln oder die Losbude auf die Gäste. Am Mittwoch, 13. April, gibt es beim Familientag ermäßigte Fahrpreise.

Geöffnet ist der Vergnügungspark ab Samstag, 9. April, bis einschließlich Ostermontag, 18. April, (außer Karfreitag) ab 14 Uhr bis in die Abendstunden; am Ostersonntag und -montag bereits ab 13 Uhr. Auch am verkaufsoffenen Sonntag, 10. April, geht es schon um 13 Uhr los.