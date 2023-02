Wiesentheid vor 1 Stunde

Polizei sucht nach Zeugen

Einfach weitergefahren: Auto kracht in Stromverteiler - hoher Sachschaden

In der Nacht auf Freitag fuhr ein Auto einen Stromverteilerkasten in Wiesentheid an. Seiner Verantwortung stellte sich der Unfallfahrer jedoch nicht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.